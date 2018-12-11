РИАМО - 11 дек. Торжественная церемония вручения премии правительства Москвы за лучшие проекты комплексного благоустройства природных и озелененных территорий и за достижения в области охраны окружающей среды прошла в столичной мэрии, награды вручил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Для проектных организаций были предусмотрены три премии по 100 тысяч рублей каждая, для студентов вузов - три премии по 70 тысяч рублей каждая.

«Охрана окружающей среды, экологическая безопасность - это безусловный приоритет в деятельности правительства Москвы. И без помощи вас, неравнодушных людей с активной гражданской позицией, мы с этой сложной задачей вряд ли бы справились», - сказал Бирюков, обращаясь к победителям конкурса.

По его словам, столица за последние годы добилась ощутимых результатов в области охраны окружающей среды.

«Позитивно на экологию влияют развитие экологичных видов транспорта, «умные» технологии в инженерно-коммунальных сетях, высокие требования к электро- и теплогенерации, закрытие неэкологичных и модернизация существующих предприятий, беспрецедентная программа по благоустройству и озеленению города», - подчеркнул заместитель мэра.

Он отметил, что всего на соискание премий было подано 97 заявок.

«Идеи, проекты, воплощенные вами, получили заслуженную оценку экспертного сообщества, москвичей», - заключил Бирюков.

Первое место в номинации «Лучший реализованный проект с использованием экологически чистых энергетических технологий» вручили Александру Бутко, Сергею Леневу, Валерию Никольскому и Петру Бублею за проект «Повышение экологической эффективности при переводе ТЭЦ-22 с угля на природный газ». Второе место досталось Илье Завалееву за проект «БЦ «Амальтея».

В номинации «Лучший эколого-образовательный и эколого-просветительский проект» победителем стала Эльвира Зинатуллина за проект «Экокласс». Второе место у Екатерины Кузнецовой за проект «Клуб и лаборатория «Зеленый офис».

В номинации «Лучшие журналистские материалы, теле- и радиопередачи об экологии Москвы» первое место заняла Ольга Стрельцова за работу «Проблемы единственной в России кинозверобазы в Леоново» (телеканал ТВЦ); второе место у Натальи Тростьянской за работу «Серия материалов об окружающей среде» (газета «Вечерняя Москва).

Также были вручены награды и другим победителям в разных номинациях.