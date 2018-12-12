РИАМО - 12 дек. На Ярославском шоссе в Подмосковье – на участке реконструкции федеральной дороги М-8 «Холмогоры» – с 12 по 17 декабря в ночные часы закрыто движение, объехать участок можно через Старое Ярославское шоссе, говорится в

сообщении ФКУ «Центравтомагистраль».

«В период с 12 по 17 декабря 2018 года на участке реконструкции федеральной дороги М-8 «Холмогоры» в Подмосковье запланированы работы по монтажу пролетного строения строящегося путепровода Пушкино – Красноармейск. На время их производства движение по трассе будет закрыто», – говорится в сообщении.

Так, монтажные работы проводят на 34-м километре областного участка Ярославского шоссе в ночные часы 12, 13, 14, 15, 16 и 17 декабря. Интервалы проведения работ: 00:00 – 00:20, 01:00 – 01:20, 02:00 – 02:20, 03:00 – 03:20.

Как уточняется в сообщении, объезд участка возможен через Старое Ярославское шоссе.

Автомобилистов просят заранее планировать маршруты своих поездок.