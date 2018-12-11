РИАМО - 11 дек. До 13 января в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в Москве будет проходить выставка новогодних деревьев «Праздник живых елок», в рамках мероприятия у каждого будет шанс выиграть себе новогоднюю елку, говорится в сообщении пресс-службы «Аптекарского огорода».



«Посетители могут увидеть сербские, колючие и обыкновенные ели разнообразных сортов, корейские, одноцветные и субальпийские пихты, кедровые сосны, западную тую и другие деревья в новогодних нарядах в Выставочной оранжерее, где проходит выставка самых дорогих и редких домашних кошек «Тропический кисс», - говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, не всегда имеет смысл покупать срубленные деревья — намного лучше посадить на даче компактный или необычный сорт ели или пихты, любоваться и наряжать дерево под Новый год.

Все деревья на выставке предоставлены «Аптекарскому огороду» крупнейшим садовым центром в Европе Imperial Garden на Новорижском шоссе.

«Каждую пятницу до Нового года — 14, 21, 28 декабря — на выставке будет разыграна одна живая новогодняя ель в кадке. Для участия посетители должны будут предварительно оставить свои контактные данные непосредственно на выставке — вписать их на карточке на елке», - добавляется в сообщении.

Помимо этого, еженедельный розыгрыш живых елок будет проходить и в аккаунте «Аптекарского огорода» в Instagram по средам.