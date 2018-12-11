РИАМО - 11 дек. Московское областное УФАС России возбудило административное дело в отношении международного аэропорта «Шереметьево», который препятствует осуществлению госконтроля за соблюдением антимонопольного законодательства, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Ранее в рамках рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства, возбужденного в отношении аэропорта, у него были истребованы документы и сведения, необходимые для рассмотрения дела по существу.

«Однако АО «Международный аэропорт Шереметьево» проигнорировало законные требования Управления и уклонилось от предоставления истребуемых документов и сведений, что привело к невозможности объективного рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства», – говорится в сообщении.

Таким образом, аэропорт, по мнению УФАС, пытается помешать рассмотрению дела и всячески затянуть данный процесс.

«В рамках административного расследования Управлению предстоит дать правовую оценку действиям АО «Международный аэропорт Шереметьево»», – резюмируется в материале.