РИАМО - 11 дек. Мособлдума рассмотрит законопроект об объединении территорий поселений, входящих в состав Одинцовского муниципального района, с городским округом Звенигород, сообщила во вторник заместитель председателя правительства Московской области – руководитель Главного управления территориальной политики Подмосковья Мария Нагорная.

«В настоящий момент законопроект об объединении городского округа Звенигород с поселениями, входящими в состав Одинцовского муниципального района, внесен органами местного самоуправления Одинцовского муниципального района в Московскую областную думу для рассмотрения», - сказала Нагорная.

Она отметила, что данный законопроект был рассмотрен правительством Московской области и поддержан.

«На настоящий момент всего 10 муниципальных районов входят в состав Московской области. Остальные муниципальные районы, начиная с 2014 года и до настоящего момента, прошли путь формирования городского округа. Переход к модели местного самоуправления «городской округ» доказал свою эффективность. Сейчас вопросы преобразования решаются достаточно быстро», - добавила Нагорная.

Во вторник в Московской областной думе состоялось заседание президиума совета муниципальных образований Подмосковья. В ходе мероприятия обсудили ключевые направления реформы местного самоуправления в Подмосковье и преимущества перехода к одноуровневой системе управления, целесообразность создания Ассоциации территориального общественного самоуправления Московской области.

Ранее органы местного самоуправления подмосковных Воскресенского, Серпуховского, Щелковского и Одинцовского районов выступили с инициативой сформировать на своей территории городские округа.