РИАМО - 11 дек. В столице возбудили уголовное дело по факту убийства женщины, тело которой нашли в мусорном контейнере, сообщила РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

Утром 10 декабря 2018 года вблизи одного из жилых домов на улице Грина в мусорном контейнере обнаружено тело неизвестной женщины на вид 45-50 лет. По предварительным данным медиков, смерть наступила от механической асфиксии.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве по результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»)», – сказала Иванова.

Она добавила, что на причастность к совершению указанного преступления проверяется мужчина 1976 года рождения.

Расследование уголовного дела продолжается.