РИАМО - 11 дек. В Ижевске с 12 по 16 декабря пройдет международный Кубок имени М.Т. Калашникова по следж-хоккею среди юношеских команд, в составе сборной России выступят спортсмены подмосковного «Феникса», говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Торжественное открытие турнира пройдет 13 декабря на площадке Ледового дворца «Олимпиец». В рамках церемонии состоится гала-матч между командами национальной сборной России и СХК «Удмуртия» имени Кузнецова.

«В турнире примут участие спортсмены из Чехии и Словакии, а также из России: Башкирии, Москвы, Московской области, Татарстана, ХМАО, Удмуртии, Оренбургской и Тульской областей. В составе молодежной сборной России до 20 лет выступят игроки подмосковной команды «Феникс» Айрат Хамзин и Станислав Барыкин», – отмечается в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков полагает, что «Феникс» – визитная карточка отечественного следж-хоккея.

«Клуб регулярно побеждает на турнирах разных уровней, игроки команды регулярно вызываются в сборные. Уверен, что присутствие Айрата Хамзина и Станислава Барыкина на турнире памяти легендарного конструктора Михаила Тимофеевича Калашникова положительно скажется на сборной», – подчеркнул он.