РИАМО - 11 дек. Владелец Центральных («Китайских») бань в столице начал работу по разработке проекта реставрации Восточного корпуса объекта, для этого проведут библиографические и историко-архивные исследования, говорится в сообщении пресс-службы департамента культурного наследия Москвы.

Восточный корпус Центральных («Китайских») бань, расположенный по адресу: Театральный проезд, дом 3, строение 4, является объектом культурного наследия регионального значения. Мосгорнаследие поддержало инициативу реставрации этого здания и выдало задание на разработку проектно-сметной документации.

«Правообладатель памятника начал разработку проекта реставрации Восточного корпуса Центральных («Китайских») бань в Театральном проезде. <…> После разработки проекта реставрации и его согласования с Мосгорнаследием будет выдано разрешение на проведение реставрации», – отмечается в сообщении.

Руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов пояснил, что для разработки научно-проектной документации будут проведены библиографические и историко-архивные исследования, описаны будущие архитектурные и конструктивные решения, изучены инженерно-технические особенности здания.

Он добавил, что в проекте необходимо представить перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, а также другие разделы, которые предусмотрены законодательством.

«Впервые торговые бани, содержащиеся в тот момент купцом Бирюковым, упоминаются в исторических документах в 1870-х годах. Свой классический облик этот комплекс обрел уже в 1890-х годах, когда наследники купца 1-й гильдии Герасима Хлудова пригласили венского архитектора Семена Эйбушица для реконструкции старых бань и строительства новых зданий. Примечательно, что помощником Эйбушица тогда работал другой выдающийся архитектор Лев Кекушев», – подчеркнул Емельянов.

Он дополнил, что Китайские бани были разделены по категориям и предлагали услуги для всех слоев населения. Восточный корпус, для которого будет разработан проект реставрации, предназначался для простых людей.

Хлудов планировал полностью перестроить домовладения, объединив фронт Театрального проезда единым четырехэтажным каменным домом с двумя проездными арками. Новый комплекс был предназначен под торговые бани, гостиницу, магазины и съемные квартиры. Но его строительство было отложено и возобновлено лишь в 1889 году.

Центральные бани называли Китайскими по наименованию Китайского проезда в Москве, где они и располагались. И хотя бань здесь давно нет, у сторожил это место ассоциируется со знаменитыми парными, которые в свое время не уступали знаменитым Сандунам.