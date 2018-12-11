РИАМО - 11 дек. Составлен рейтинг городов «Золотого кольца России» популярных среди туристов на Новый год, в первую пятерку попал подмосковный Сергиев Посад, говорится в сообщении пресс-службы сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

«Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru опросил туристов в социальных сетях и выяснил, в каком городе «Золотого кольца России» они хотят встретить Новый год. По результатам опроса, Сергиев Посад - в первой пятерке городов «Золотого кольца», популярных у туристов на Новый год. За Сергиев Посад проголосовали 9% опрошенных», - говорится в сообщении.

Туристы бронируют новогодние поездки в Сергиев Посад в среднем на две ночи и тратят на аренду жилья более 2,5 тысяч рублей в сутки на семью.

Кроме того, Ярославль признан самым желанным городом «Золотого кольца» для встречи Нового года (35%). Второе место занял Суздаль - 18% голосов. Третье место у Костромы (15%). В топ-5 также вошел Переславль-Залесский (6%).

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