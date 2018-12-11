РИАМО - 11 дек. Болельщиков московского футбольного клуба «Спартак» попросили неукоснительно соблюдать правила посещения стадиона «Эстадио де ла Серамика» во время матча красно-белых с «Вильярреалом» и предупредили о последствиях нарушений, сообщается на сайте клуба.

«В преддверии матча заключительного шестого тура группового турнира Лиги Европы «Вильярреал» — «Спартак» доводим до сведения наших поклонников, планирующих посетить в четверг стадион «Эстадио де ла Серамика»: правила поведения зрителей на испанских аренах заметно отличаются от тех, что установлены российским законодательством», - говорится в сообщении.

В частности, полностью запрещено проносить на трибуны барабаны и мегафоны. Флаги и баннеры не должны превышать по размерам 1 на 2 метра, исключены надписи «ультрас» и призывающие к насилию. При этом использование любых древков и крепежного скотча также не разрешается. Нельзя проносить на трибуны любую ручную кладь и предметы, вес которых превышает 500 граммов.

«Уважаемые болельщики красно-белых, не нарушайте правил поведения зрителей на стадионе, воздержитесь от использования пиротехники, не поддавайтесь на возможные провокации», - подчеркивается в материале.

Ранее ФК «Спартак-Москва» был наказан дисциплинарными органами УЕФА за поведение болельщиков в ходе прошлого сезона, и в случае повторения нарушений в силу вступит условная дисквалификация.

Встреча «Вильярреал» — «Спартак» состоится 13 декабря. Начало — в 20:55 по московскому времени.