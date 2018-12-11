РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 дек. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов посетил основной корпус детсада №29 в микрорайоне Саввино в Балашихе, он оценил качество капремонта, проведенного в рамках губернаторской программы, говорится в сообщении пресс-службы парламентария.

Старое двухэтажное здание было построено в 1938 году и давно нуждалось в ремонте. В ходе работ строители заменили перекрытия, кровлю, инженерные коммуникации, окна, выполнили внутреннюю и внешнюю отделку здания с применением безопасных строительных смесей и красок.

«Ремонт сделан качественно и в обновленном здании уже открыты две ясельные и две младшие группы. Детский садик состоит из двух корпусов – старого и нового», – сказал Ефимов.

По его мнению, между ними нужно сделать крытый переход, чтобы воспитатели с детьми могли переходить в спортивный или актовый залы нового здания, не одеваясь.

Ефимов пообещал проработать данный вопрос вместе с администрацией Балашихи.

Заведующая детским садом Валентина Андриянова рассказала, что на следующей неделе уже привезут новую мебель.

Всего на капитальный ремонт детского сада №29 из областного и муниципального бюджетов было направлено 30 миллионов рублей.

Детский сад №29 начал работу в 1938 году. В конце 2013 года, по губернаторской программе «Наше Подмосковье», была открыта пристройка на 5 групп. Всего дошкольное учреждение посещают 330 воспитанников.