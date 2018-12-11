РИАМО - 11 дек. Волонтеры корпуса «Живу спортом» подмосковной Коломны помогли исполнить мечту 13-летнего подростка из Видного, они вручили ему мяч с автографами футболистов ЦСКА, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«13-летний Саша Хузун болеет за клуб ЦСКА, а его любимый игрок - Игорь Акинфеев. Он давно хотел получить автограф вратаря. Волонтеры корпуса «Живу Спортом» связались с футбольным клубом, попросив его передать автограф капитана команды. В итоге мальчик получил не только мяч с автографом Игоря Акинфеева. На нем расписались практически все игроки», - говорится в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что спортсмены хорошо знают, что такое идти к своей мечте. Многие из них годами трудятся для ее достижения, а также помогают реализовывать мечты и другим людям, тем, у кого нет для этого возможностей. Они регулярно участвуют в социальных проектах.

«Благодаря волонтерам корпуса «Живу спортом» осуществилась давняя мечта Саши Хузуна из Видного. Они узнали, что мальчик мечтает об автографе Игоря Акинфеева, связались с клубом ЦСКА, который тоже с удовольствием откликнулся. Теперь у него есть не только мяч с автографом Игоря, но и подписями футболистов всей команды. Видеть счастливые лица детей и их улыбки – самое ценное в жизни», - заключил министр.