РИАМО - 11 дек. Строительная компания начала незаконно обустраивать парк культуры на территории заказника «Леса Серебряноборского лесничества», по данному факту возбудили дело об административном правонарушении, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Ведомство обратилось в управление МВД Российской Федерации «Одинцовское» с просьбой подключиться к административному расследованию по факту незаконной деятельности на территории государственного природного заказника «Леса Серебряноборского лесничества», который расположен на территории Одинцовского муниципального района.

«В ходе контрольно-надзорных мероприятий инспекторы эконадзора установили, что в границах ООПТ одна из строительных компаний проводит работы по планировке территории, проведению коммуникаций, строительству пешеходных и велосипедных дорожек, тротуаров, игровых площадок», – отмечается в сообщении.

По предварительной информации, на территории заказника ведется строительство парка культуры, однако проектная документация в Минэкологии региона не поступала и не проходила государственную экологическую экспертизу, работы не были согласованы с ведомством.

Заказнику уже нанесен существенный ущерб: нарушен почвенно-растительный слой, произведены частичные вырубки древесно-кустарниковой растительности.

Участки, на которых проводятся работы, отражены на кадастровой карте как часть территории заказника. Режим особой охраны в ООПТ ограничивает хозяйственную деятельность, включая строительство и проведение коммуникаций. Поэтому инспекторы эконадзора возбудили дело об административном правонарушении.

Кроме того, может быть возбуждено уголовное дело по статье 262 УК РФ «Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов».