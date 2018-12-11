РИАМО - 11 дек. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России о нарушении МКУ «Планета» закона о контрактной системе, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В управление поступило обращение МКУ «Планета» о внесении сведений в отношении индивидуального предпринимателя в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по подготовке схем расположения земельных участков на кадастровой карте территории и проведения межевания земельных участков.

«По результатам рассмотрения обращения, Московское областное УФАС России вынесло решение о нарушении МКУ «Планета» закона о контрактной системе и признало сведения в отношении индивидуального предпринимателя не подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков. Не согласившись с указанным решением, учреждение обратился в суд», - говорится в сообщении.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал МКУ «Планета» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.