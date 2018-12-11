РИАМО - 11 дек. «Заморозка» накопительной части пенсии была продлена до 2021 года, соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает во вторник Газета.ru.

«В соответствии с текстом документа, «заморозка» отчислений накопительной части пенсии будет продлена до 2021 года», – говорится в сообщении.

Также в законе прописывается обязанность Пенсионного фонда России учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2021 году, исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии.

В декабре 2017 года был подписан закон о продлении заморозки до 2020 года.