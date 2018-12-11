РИАМО - 11 дек. Спасатели вытащили из воды упавшего со Строгинского моста мужчину, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«В 20:05 спасатели МГПСС подняли на борт мужчину 65 лет, который упал со Строгинского моста. Спасатели доставили его на станцию, ожидают скорой помощи», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что происшествие произошло на северо-западе Москвы, в Строгинской пойме.