РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 дек. Дорожные службы Балашихи установили искусственные неровности на дороге, которая проходит вдоль забора школы №5 микрорайона Керамик, сообщила депутат городского совета депутатов Ульяна Кондрякова.

«Родители учащихся обратились в депутатскую приемную с просьбой о введении на данном участке дороге либо одностороннего движения, либо установке «лежачих полицейских». Вдоль дороги есть тротуар, но ребята есть ребята – постоянно выбегали на проезжую часть», – сказала Кондрякова.

Она добавила, что обращение родителей было передано в администрацию муниципалитета.

«Заместитель главы Балашихи Михаил Объедков с самого начала взял вопрос на контроль и оперативно его решил», – дополнила Кондрякова.