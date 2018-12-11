РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 дек. Главгосстройнадзор приступил к проверке по извещениям об окончании строительства пяти домов Urban Group, два объекта находятся в Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«В Главное управление государственного строительного надзора Московской области поступили извещения об окончании строительства дома №6 ЖК «Митино О2» в Красногорске, дома №7 ЖК «Опалиха О3» в Красногорске, дома №7 ЖК «Видный город» в Ленинском районе, домов №№5 и 6 ЖК «Солнечная система» в Химках», – отмечается в сообщении.

К настоящему времени определены сроки проверочных мероприятий по всем пяти указанным объектам, инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области приступил к их выполнению

«По регламенту проверки будут проводиться 20 дней, затягивать мы не будем. Но, с учетом специфики этих объектов, конечно, контроль будет пристальнее», – заявил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Он добавил, что сотрудники ведомства проинспектируют, выполнил ли застройщик все требования, которые предусматривал проект и технический регламент.

«После этого достроенным объектам будет выдано заключение о соответствии», – дополнил Гарибян.

На достроенных объектах будут обеспечены права 2958 граждан.

Завершение строительства объектов обеспечивается «дорожной картой» по восстановлению прав граждан-участников долевого строительства в многоквартирных домах «Урбан групп», утвержденной правительством Российской Федерации.

Правительство Московской области и Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства подписали соглашение о предоставлении из бюджета Подмосковья фонду в 2018 году субсидии в размере 3 миллиардов рублей на завершение строительства объектов ГК Urban Group.