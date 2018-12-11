РИАМО - 11 дек. Депутаты совета депутатов Рузского городского округа на внеочередной сессии приняли положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Рузского городского округа Московской области, выборы пройдут 18 января, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Положение регламентирует проведение конкурсных процедур, прописано, как работает и создается конкурсная комиссия по отбору кандидатов, указываются критерии, предъявляемые кандидатам. Кандидатов, прошедших первый этап конкурса, представят на рассмотрение совета депутатов, после чего парламентарии простым большинством определят наиболее достойного для занятия поста главы Рузского городского округа.

«Данное положение разработано в соответствии с типовыми нормами, разработанными Главным управлением территориальной политики Московской области. Кроме того, депутаты поддержали решение об объявлении конкурса на должность главы Рузского городского округа. В соответствии с решением парламентариев выборы назначены на 18 января», — говорится в сообщении.

Кроме того, были назначены члены конкурсной комиссии, в которую войдут три человека от совета депутатов (Сергей Макаревич, Евгений Ятлов и Геннадий Попов) и три человека по решению губернатора Московской области.

В начале ноября экс-руководитель округа Максим Тарханов объявил о сложении с себя полномочий и перешел на работу в правительство Москвы.

Исполняющей обязанности главы Рузского городского округа стала бывший начальник Госадмтехнадзора региона Татьяна Витушева.