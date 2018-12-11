РИАМО - 11 дек. На данный момент общее количество пользователей, скачавших единственное в России мобильное приложение системы-112, составляет более 55 тысяч человек, с начала года его установили уже более 39 тысяч пользователей, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

«Операторы областной системы-112 приняли и обработали почти 1,6 тысячи обращений через мобильное приложение службы спасения. Чаще всего с помощью приложения пользователи вызывают скорую помощь и полицию», - говорится в сообщении.

Приложение имеет широкий функционал. С его помощью пользователи могут оперативно сообщить о случившейся чрезвычайной ситуации, вызвать экстренные службы, получить справочную информацию о способах оказания первой помощи и действиях при различных происшествиях.

Кроме того, в рамках губернаторской программы «Безопасность Подмосковья» выполняются работы по расширению функционала мобильного приложения и совершенствованию его работы.

«Летом этого года вышла его обновленная версия. В нем появилась кнопка «Я здесь, нужна помощь», а также функция отслеживания движения машины скорой помощи и новый раздел «Связанные контакты», благодаря которому пользователи могут узнать местоположение своих родных и близких», - подчеркивается в материале.

Также одним из важных преимуществ мобильного приложения системы-112 является геопозиционирование. Принимая запрос через приложение, оператор автоматически видит местоположение обратившегося, это сокращает время обработки заявки.

Для удобства пользователей в мобильном приложении существует раздел, где размещена карта региона с отмеченными на ней адресами экстренных служб и госучреждений. С помощью карты можно найти адрес ближайшей больницы, МФЦ, отдела полиции и так далее. При выборе учреждения на карте отображается его название, точный адрес, расстояние и контактный телефон.

Кроме того, пользователи могут размещать сообщения о происшествии в ленте новостей.

«Например, оказавшись свидетелем ДТП, можно разместить информацию об этом на специальной карте приложения. Это сообщение увидят операторы, организующие оперативное реагирование, и другие участники движения, которые смогут выбрать альтернативный маршрут для объезда затора на дороге», - говорится в сообщении.