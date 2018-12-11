РИАМО - 11 дек. С начала 2018 года в Подмосковье через региональный портал госуслуг согласовали более 650 проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.



По сравнению с прошлым годом, число согласований увеличилось на 20% – сейчас половина всех заявок имеет положительное решение.

«Государственная услуга была полностью переведена в электронный вид с ноября 2017 года, что позволило повысить качество и сократить сроки проектов согласований. Подать заявление можно бесплатно через региональный портал госуслуг (uslugi.mosreg.ru), где необходимо предоставить документы, удостоверяющие личность и согласие, содержащее технические требования и условия автомобильной дороги или технического задания, утвержденного ГБУ МО «Мосавтодор», - говорится в сообщении.

Обратиться за оказанием услуги могут физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели. Регистрация документов происходит в течение одного рабочего дня, в режиме реального времени можно отслеживать статус рассмотрения заявки.

Получение документов происходит в электронном виде в личном кабинете или в МФЦ в форме экземпляра электронного документа на бумажном носителе.

Услуга по согласованию проектов организации дорожного движения на региональных дорогах является одним из основных этапов подготовки разрешительной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта дорог, установки информационных знаков или рекламных конструкций в области.

«Самой распространенной причиной отказа в предоставлении услуги является несоответствие проекта действующим нормативным документам и требованиям согласия, содержащего технические требования и условия», - отмечается в пресс-релизе.

На данный момент проект и схемы организации дорожного движения разрабатываются в соответствии с приказом министерства транспорта РФ «Об утверждении Правил подготовки проектов и схем организации дорожного движения» (с изменениями и дополнениями), в котором подробно указаны требования к проектной документации, ее составу и оформлению.

«С 30 декабря вступает в силу Федеральный закон №443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании которого разработан проект внесения изменений в Административный регламент предоставления госуслуги», - заключается в материале.