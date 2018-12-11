РИАМО - 11 дек. Специалисты начинают готовить некоторых зверей в Московском зоопарке к спячке задолго до наступления зимы, сообщила зоогеограф Регина Назырова.

В столичном зоосаде впали в спячку сони, бурундуки, белогрудые ежи и мадагаскарские тенреки.

«Крупные животные, они сами себе организуют уход в сон, например, медведи. А за мелкими животными нужен уход. Во-первых, им меняют рацион, а также понижают постепенно температуру. Даже специальные охладители применяют. Животные зимой худеют, именно поэтому они летом должны накапливать жир», — сказала Назырова в эфире Радио «Комсомольская правда».

Ежи, например, проснутся в марте или апреле, а вот мадагаскарские тенреки могут спать еще полгода.

Первыми в этом году в Московском зоопарке погрузились в спячку тушканчики.