РИАМО - 11 дек. На остановочном пункте «Хлебниково» Савеловского направления Московской железной дороги ремонт платформы проходит без изменений в расписании электричек, говорится в сообщении пресс-службы РЖД.

«Московская железная дорога разработала технологические «окна» до конца декабря для текущего ремонта остановочного пункта «Хлебниково» Савеловского направления, которые позволяют проводить работы по пассажирской инфраструктуре без изменений в расписании пригородных поездов», - говорится в сообщении.

Ремонт проходит по заказу АО «Центральная ППК». Компания-перевозчик является арендатором пригородных пассажирских платформ, расположенных в границах МЖД.

«Московская железная дорога приносит пассажирам извинения за временные неудобства. Текущий ремонт пассажирской инфраструктуры направлена на повышение безопасности и качества обслуживания», - заключается в пресс-релизе.