РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 дек. В поселении Красково подмосковных Люберец во вторник для членов Юнармии провели укрепляющую зарядку, сообщил «РИАМО в Люберцах» председатель регионального отделения «РосМолСпорт» Сергей Агаджанян.

«Одиннадцатого декабря в гимназии №56 поселения Красково городского округа Люберцы прошла общеукрепляющая зарядка на все группы мышц с элементами карате для юнармейцев. Ее провел воспитанник спортклуба «Будо-Искра» Павел Цимлянский», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что также юнармейцам показали экстремальное силовое шоу «Русский характер» от Сергея Чуприны.

«Кроме того, прошли показательные выступления воспитанников секции самбо в гимназии №56. Мероприятие организовал «РосМолСпорт МО» и Юнармия Люберец при поддержке спорткомитета администрации горокруга и управления образования», – уточнил Агаджанян.