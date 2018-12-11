РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 дек. Сотрудники полиции Балашихи и председатель общественного совета при МУ МВД Сергей Яковлев во вторник провели для старшеклассников в микрорайоне Железнодорожный урок мужества, посвященный Дню героев Отечества, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Целью мероприятия стало воспитание у молодежи чувства верности своему Отечеству, активной гражданской позиции, а также профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.

«Одиннадцатого декабря в школе №7 в микрорайоне Железнодорожный сотрудниками МУ МВД России «Балашихинское» совместно с председателем общественного совета при МУ МВД Сергеем Яковлевым учащимся 10-11 классов проведен урок мужества, посвященный Дню героев Отечества, на который также был приглашен полковник центра специального назначения Иван Петров», – говорится в сообщении.

Петров рассказал учащимся о героизме и отваге своих коллег, о тех, кто геройски погиб при исполнении служебного долга, защищая свое Отечество.

«Всем участникам мероприятия был продемонстрирован фильм о героях наших дней», – уточняется в материале.