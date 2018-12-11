РИАМО - 11 дек. Цены в столице за ноябрь 2018 года выросли на 0,5%, по сравнению с декабрем 2017 года цены увеличились на 3,5%, сообщается на сайте Мосгорстата.

«В ноябре 2018 года, по сравнению с октябрем 2018 года, индекс потребительских цен на товары и услуги в Москве составил 100,5%. Продовольственные товары подорожали на 0,9%, непродовольственные товары - на 0,5%, платные услуги - на 0,1%», — говорится в сообщении.

По сравнению с декабрем 2017 года потребительские цены на товары и услуги повысились на 3,5%, в том числе на продовольственные товары - на 3,4%, непродовольственные товары - на 4%, платные услуги – на 3,1%.