РИАМО (КОРОЛЕВ) - 11 дек. Воспитанники детского технопарка «Кванториум» в Королеве представили журналистам проект «DLC (Diamond Like Carbon) – покрытие для медицинских протезов» на пресс-завтраке во вторник, передает корреспондент «РИАМО в Королеве»

«Наш проект касается протезов, которые соприкасаются с внутренними тканями человека. С помощью покрытия можно добиться хорошей биосовместимости с тканями человека, более долгих сроков эксплуатации, низкого уровня токсичности и, к тому же, DLC-покрытие выступает барьером между титановым сплавом и телом человека», – сказала один из авторов проекта Татьяна Зубарева.

Кроме того, над проектом трудился Данила Аксенов. Разработчики занимаются в «Кванториуме» по направлению «Наноквантум».

По мнению директора технопарка «Кванториум» Дмитрия Федотова, данный проект в течение года или полутора покажет конкретные результаты.

«Сейчас ведутся переговоры с предприятиями региона по изготовлению прототипов изобретения», – отметил Федотов.

Детский технопарк «Кванториум» – первый в Московской области центр дополнительного образования, созданный на базе Технологического университета Королева. Особое внимание в нем уделяют космосу, робототехнике и IT. Учреждение открыли в здании гимназии №11 в декабре 2016 года. На данный момент в технопарке обучается около 950 ребят в возрасте от 12 до 18 лет.