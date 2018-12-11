РИАМО - 11 дек. В ноябре 2018 года в столице увеличились средние потребительские цены на нефтепродукты - дизельное топливо и бензин, по сравнению с октябрем, сообщается на сайте Мосгорстата.

Так, средняя цена за литр дизеля в ноябре составила 45,76 рубля (рост, по сравнению с октябрем, составил 1,44 рубля), средняя цена за А-92 (АИ-93) в ноябре составила 42,31 рубля (плюс 10 копеек к показателю октября), А-95 – 46,04 рубля (плюс 11 копеек) и А-98 – 51,58 рубля (плюс 14 копеек).

В ноябре 2017 года средняя цена за литр дизеля в столице составляла 39,07 рубля (рост в 2018 году – 6,69 рубля), цена за литр А-92 – 37,8 рубля (рост – 4,51 рубля), А-95 и выше – 41,08 рубля (рост – 4,96 рубля).

В начале ноября десять крупных нефтяных компаний подписали соглашение с правительством, которое предполагает заморозку цен на топливо на уровне начала июня до конца 2018 года с возможностью роста с 1 января 2019 года не более чем на 1,7% в соответствии с повышением НДС с 18 до 20%, а с 1 февраля – не более чем на уровень прогнозируемой инфляции (4-4,6% в год).