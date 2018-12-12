РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 дек. Совет депутатов городского округа Подольск принял к рассмотрению проект бюджета муниципалитета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, публичные слушания планируют провести в среду, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Совет депутатов городского округа Подольск на 54-м заседании рассмотрел проект решения «О принятии к рассмотрению и назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов городского округа Подольск «О бюджете городского округа Подольск на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Депутатский корпус единогласно проголосовал за принятие к рассмотрению проекта главного финансового документа муниципалитета», – говорится в сообщении.

Публичные слушания назначили на среду на 12:00, мероприятие состоится в концертном зале местной администрации по адресу: улица Кирова, дом 4.