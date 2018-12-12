РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 дек. В среду в подмосковных Люберцах состоится прием жителей, мероприятие приурочено ко Дню Конституции Российской Федерации, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Двенадцатого декабря, в День Конституции РФ, в Люберцах состоится традиционный общероссийский прием граждан. Он пройдет с 12:00 до 20:00 в администрации городского округа по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом №190, кабинет 107», – говорится в сообщении.

Прием проходит в соответствии с поручением президента Российской Федерации ежегодно с 2013 года.

Задать вопросы можно по телефонам: 8(495)559-34-21, 8(495)503-40-18 или 8(495)559-87-08.