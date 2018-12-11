РИАМО - 11 дек. В столице ночью и утром 12 декабря ожидается сильный туман и гололед, пешеходам рекомендовали использовать светоотражающие элементы на одежде, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Москве.

«Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением ночью и утром 12 декабря в Москве ожидается туман с ухудшением видимости 200-500 метров. Местами гололед, на дорогах гололедица», - говорится в сообщении.

Водителям рекомендуется в неблагоприятных погодных условиях значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

Пешеходам при движении в туман по краю проезжей части необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.