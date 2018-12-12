РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 дек. Начальник управления МВД России по городскому округу Подольск подполковник полиции Станислав Боллоев проведет прием граждан в среду, сообщается на сайте УМВД России по городскому округу.

По данным графика приема граждан, опубликованного на сайте, Боллоев проведет прием граждан в среду. Традиционно прием будет проходить с 17:00 до 20:00 в здании УМВД России по городскому округу по адресу: Революционный проспект, дом 84.

Записаться на прием смогут все желающие по телефону: 8(496)763-02-59. На личном приеме может присутствовать член общественного совета УМВД России по городскому округу Подольск и юрисконсульт управления.