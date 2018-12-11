РИАМО - 11 дек. Столичные следователи устанавливают обстоятельства совершения действий сексуального характера в отношении 13-летней девочки, сообщила РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по столице Юлия Иванова.
Днем 9 декабря в полицию поступило сообщение о совершении 32-летним мужчиной действий сексуального характера с применением насилия в отношении 13-летней девочки.
«По данному факту следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве проводится доследственная проверка. В настоящее время мужчина доставлен в следственный отдел, с ним проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сказала Иванова.
Также, по ее словам, назначены судебные экспертизы, в том числе молекулярно-генетическая экспертиза.
Сейчас девочка находится в одной из больниц Москвы под присмотром врачей.
«Следователи проверят информацию, распространенную в СМИ, о якобы оскорбительном поведении, допущенном сотрудниками полиции в отношении ребенка, и дадут правовую оценку действиям полицейских на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», - добавила Иванова.
Она подчеркнула, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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