РИАМО - 11 дек. Столичные следователи устанавливают обстоятельства совершения действий сексуального характера в отношении 13-летней девочки, сообщила РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по столице Юлия Иванова.

Днем 9 декабря в полицию поступило сообщение о совершении 32-летним мужчиной действий сексуального характера с применением насилия в отношении 13-летней девочки.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве проводится доследственная проверка. В настоящее время мужчина доставлен в следственный отдел, с ним проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сказала Иванова.

Также, по ее словам, назначены судебные экспертизы, в том числе молекулярно-генетическая экспертиза.



Сейчас девочка находится в одной из больниц Москвы под присмотром врачей.



«Следователи проверят информацию, распространенную в СМИ, о якобы оскорбительном поведении, допущенном сотрудниками полиции в отношении ребенка, и дадут правовую оценку действиям полицейских на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», - добавила Иванова.

Она подчеркнула, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.