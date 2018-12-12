РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 12 дек. Руководящий состав полиции подмосковных Люберец в среду проведет прием жителей городского округа, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».
«Двенадцатого декабря в Люберцах пройдет общероссийский прием граждан. Он начнется в 12:00 и продлится до 20:00.
Начальники и заместители МУ МВД России «Люберецкое» будут принимать в своих отделениях», – говорится в сообщении.
В рамках приемов правоохранителям можно будет задать различные вопросы, касающиеся работы полиции и криминальной обстановки в городе.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии