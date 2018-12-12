РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 дек. Заместители главы администрации Подольска Николая Пестова примут жителей городского округа в среду в рамках общероссийского дня приема граждан, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

В соответствии с поручением президента России ежегодно, начиная с 2013 года, в День конституции – 12 декабря проводится общероссийский день приема граждан. Так, в текущем году прием будет проводиться в приемной президента РФ в Москве, в приемных президента в федеральных округах, а также в федеральных органах исполнительной власти, в органах местного самоуправления и так далее.

«Прием граждан в администрации Подольска в этот день будет проходить с 12:00 до 20:00 и будет осуществляться первыми заместителями главы администрации, заместителями главы администрации, председателями комитетов и начальниками управлений. Прием будет проводиться без предварительной записи при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Узнать подробности можно по телефону: 8(496)755-57-27», – говорится в сообщении.

Помимо этого, в территориальном управлении администрации округа в микрорайоне Климовск прием граждан будет осуществляться начальником управления Эмилем Акки по адресу: микрорайон Климовск, улица Ленина, дом №5. Подробности можно узнать по телефону: 8(496)756-84-05.