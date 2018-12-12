РИАМО (КОРОЛЕВ) – 12 дек. Начальник УМВД России по городскому округу Королев полковник полиции Игорь Лащук примет жителей в среду с 12:00 до 20:00.

В соответствии с поручением президента РФ в среду состоится ежегодный общероссийский прием граждан.

В рамках проведения указанного мероприятия прием граждан будет осуществляться начальником УМВД России по городскому округу Королев полковником полиции Игорем Лащуком в среду с 12:00 до 20:00.

На прием необходима предварительная запись по телефону: 8(495)511-51-00 с 10:00 до 13:00 (в рабочие дни).