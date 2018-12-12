РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 дек. Городской округ Красногорск в среду присоединится к областной акции «Избирательный диктант», жители смогут проверить свой уровень правовой грамотности, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Московская областная образовательная акция «Избирательный диктант» пройдет 12 декабря на базе Московского областного филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Начало в 9:00», – говорится в сообщении.

Цель акции – оценка уровня правовой грамотности жителей Московской области в области избирательного права и избирательного процесса.

«Текст диктанта включает в себя 50 тестовых заданий с открытыми и закрытыми вопросами. На выполнение дается 60 минут.

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл», – добавляется в сообщении.

Принять участие могут все желающие, достигшие возраста 14 лет.

Московский областной филиал РАНХиГС расположен по адресу: Красногорск, улица Речная, дом №8, корпус 1