РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 дек. Сотрудники полиции Балашихи задержали 33-летнего жителя Реутова по подозрению в краже банковской карты и снятии с нее более 26 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию городского округа Реутов МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от 46-летней местной жительницы о том, что неизвестный похитил ее банковскую карту и обналичил денежные средства в размере более 26 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан 33-летний местный житель. По данному факту следственным управлением МУ МВД «Балашихинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.