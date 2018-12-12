РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 дек. В двух гимназиях и лицее в Люберцах в среду будет организован диктант по избирательному праву, в нем смогут принять участие все желающие в возрасте старше 14 лет, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Двенадцатого декабря в Люберцах пройдет «Избирательный диктант». Проверить свои знания в области избирательного права и процесса могут все желающие в возрасте от 14 лет». «Избирательный диктант» пройдет в нескольких образовательных организациях округа: в лицее №15, гимназиях №№44 и 56. Диктант начнется в 10:00», – говорится в сообщении.

С собой участникам необходимо взять паспорт. Испытание будет состоять из 50 заданий, на выполнение которых отводится 60 минут.

Избирательный диктант» приурочен ко Дню Конституции РФ. Его организатор в Люберцах – администрация муниципалитета и Молодежная территориальная избирательная комиссия городского округа.