РИАМО – 11 дек. Обладательница титула «Миссис Москва — 2018» 35-летняя Екатерина Лифшиц стала жертвой интернет-травли из-за фото на Евромайдане, сообщает Федеральное агентство новостей.

Снимок девушки сделан на фоне сгоревшего киевского Дома профсоюзов и палаток участников Евромайдана. Пользователи соцсетей обвинили Лифшиц в том, что она принимала участие в событиях в Киеве в 2014 году.

«Глупость все это. Троллинг. Мне смешно это читать», — прокомментировал ситуацию супруг девушки, руководитель агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц.

Он решительно опроверг предположение, что «Миссис Москва» в действительности участвовала в событиях Евромайдана.

«Нет, конечно, это абсурд! Глупость!» — подчеркнул Лифшиц.

Он пояснил, что супруга приезжала на Украину навестить родителей. Травлю жены в соцсетях он назвал неприятной ситуацией.

«Жена очень добрый, хороший человек, она переживает, поскольку не ожидала такой реакции. Хотя, конечно, такое распространено вообще в мире, это часть конкурсов, индустрии красоты — видимо, из-за зависти. Злость такая среди участников…» — добавил супруг.

По его словам, жена очень переживает из-за нападок в Сети, хотя и понимает, что слова обидчиков – это неправда.

«Нападения в Интернете — это даже не спланированная, это заказная история. 80% негативных комментариев, которые Екатерина получает, написаны с аккаунтов, которые созданы два дня назад и не имеют ни одного подписчика, то есть эти отзывы приходят с пустых аккаунтов, зарегистрированных вчера и позавчера... Живых людей за этими комментариями нет», - добавил Лифшиц.

Он также рассказал, что его жена стала участницей конкурса «Миссис Москва» не ради пиара, а из-за «социальных и благотворительных побуждений». Сейчас обладательница титула думает над тем, чтобы заняться помощью детям.