РИАМО - 11 дек. Вечером во вторник на дорогах столицы зафиксировали пробки в восемь баллов из десяти, ситуация может улучшиться только к 22 часам, тогда загруженность движения будет оцениваться в три балла, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Так, стоит внутренняя сторона МКАД на западе, юге и востоке, затруднения на внешней стороне наблюдаются на юго-востоке МКАД. Пробки также образовались на участках Третьего транспортного и Садового колец с обеих сторон.

Затруднения наблюдаются и на центральных улицах: Бульварном кольце, Москворецкой, Кремлевской, Софийской, Пречистенской, Серебрянической набережных, Большой Якиманке и на улицах в районе Китай-города.

По направлению в центр стоят Ленинградский проспект, 1-я Тверская-Ямская, Тверская улицы. Из центра движение затруднено на Рязанском и Волгоградском проспектах. Стоят Ломоносовский и Нахимовский проспекты.

По прогнозу сервиса, дорожная ситуация улучшится к 22 часам, когда пробки на дорогах будут оцениваться в три балла.

По данным Росгидромета, вечером во вторник в Москве наблюдается дымка, температура составляет плюс 1 градус.