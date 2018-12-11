РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 дек. Почти две тысячи новых мусорных контейнеров установят в подмосковном Красногорске для перехода на двухконтейнерную систему сбора мусора, сообщил генеральный директор управляющей компании «Региональный оператор» Игорь Пикалов.

«В Красногорске 367 контейнерных площадок. Мы установим 1,4 тысячи серых контейнеров для так называемых «грязных» отходов и 370 синих – для «чистых», то есть пригодных для вторичной переработки», – сказал Пикалов.

Он отметил, что с 1 января 2019 года Подмосковье, в том числе и Красногорск, переходит на двухконтейнерную систему сбора отходов.

«Мне кажется, это самая простая и понятная система – делить отходы на две составляющие. Возможно, поэксплуатировав такую систему, мы созреем для более сложной, которая включает раздельный сбор стекла, пластика», – отметил Пикалов.

На ряде площадок Красногорска уже сейчас установили синие контейнеры для вторсырья.

По словам Пикалова, в полном объеме контейнеры установят, когда органы местного самоуправления и управляющие компании приведут все площадки округа в нормативное состояние.

«Есть ряд требований к контейнерным площадкам. В частности, они должны быть огорожены, чтобы мусор не разлетался от ветра, обязательно должна быть крыша и так далее», – добавил Пикалов.