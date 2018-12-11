РИАМО - 11 дек. Издание Рitchfork назвало лучшие музыкальные альбомы 2018 года, в тройку попали певицы Mitski, Кейси Масгрейвс и DJ Koze, сообщает Газета.ru.

«Первое место музыкальные критики отдали Be the Cowboy инди-роковой певицы Mitski — пятому студийному альбому 28-летней японки. Даже в своей 10-галлонной шляпе она фокусируется на вечных испытаниях: одиночестве, преданности, тоске, неповиновении», - говорится в сообщении.

Вторую строчку занял альбом Golden Hour 30-летней звезды кантри Кейси Масгрейвс. Певица в своих композициях повествует об алкоголе и курении, но поднимается над всем этим, чтобы показать жизнь с новой точки зрения.

Топ-3 замыкает немецкий диджей DJ Koze с релизом Knock Knock. Этот альбом эксперты Рitchfork назвали работой всей жизни 46-летнего музыканта, «несколько десятилетий создававшего параллельную музыкальную вселенную».

Также песня группы Queen Bohemian Rhapsody стала самой прослушиваемой песней ХХ века на стриминг-сервисах.