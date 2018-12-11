РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 дек. Воспитанники гимназии №2 в микрорайоне Железнодорожный Балашихи одержали победу в интеллектуальной игре для юнармейцев «Дорогами войны», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Более 100 воспитанников всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Балашихи стали участниками интеллектуальной викторины, которая прошла во вторник в Ледовом дворце «Арена «Балашиха» имени Юрия Ляпкина.

«Мы организовали для юнармейцев Балашихи первую в округе интеллектуальную игру, в которой приняли участие школы №№12, 24, 27, лицеи, гимназии и другие. Все туры посвятили Великой Отечественной войне – даты, фильмы, песни, известные герои, награды, мемориалы, обелиски и многое другое. Победителем игры стала команда воспитанников из гимназии №2 микрорайона Железнодорожный», – сказала директор молодежного центра «Спутник» Ирина Беспалова.

Она добавила, что их команда набрала максимальное количество баллов – 27. Ребятам вручили кубок, грамоту и призы. Остальных участников наградили благодарственными письмами и памятными сувенирами.

Программа викторины состояла из пяти туров. Их провели по принципу телевизионных интеллектуальных шоу. Среди них – «Самый умный», «Кинопанорама», «Черный ящик», «Музыкальная шкатулка» и «Кроссворд».

В Балашихе действует самый большой отряд воспитанников «Юнармии» в Московской области, в котором состоят ребята из 35 школ городского округа.