РИАМО - 11 дек. Таможенники обнаружили у футболиста известного российского клуба, прилетевшего из Рима, незадекларированные часы Rolex при прохождении «зеленого коридора» в аэропорту «Шереметьево», сообщается на сайте Шереметьевской таможни.

При проведении таможенного контроля пассажирского рейса Рим – Москва сотрудники Шереметьевской таможни остановили игрока одного известного футбольного российского клуба. Молодой человек проследовал по «зеленому коридору», тем самым заявив об отсутствии товаров, подлежащих таможенному декларированию.

«В результате проведения таможенного досмотра багажа пассажира среди личных вещей были обнаружены две коробки от наручных часов с наименованием Rolex. Далее гражданин предъявил двое наручных часов Rolex, одни из которых находились на его руке, а вторые во внутреннем кармане куртки», - говорится в сообщении.

В связи с отсутствием документов, подтверждающих стоимость товаров, инспектором было принято решение о назначении таможенной экспертизы.

В действиях пассажира усматриваются признаки правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 16.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Недекларирование по установленной форме (устной, письменной) товаров подлежащих декларированию».