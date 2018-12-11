РИАМО - 11 дек. Более 100 тысяч новогодних игрушек и декоративных элементов, 3,5 тысячи километров электрогирдянд и 2,5 миллиона светодиодов используют для украшения площадок столичного фестиваля «Путешествие в Рождество», также в рамках фестиваля на Манежной площади появится 20-метровая лесная ель, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Фестиваль стартует 14 декабря и продлится до 13 января 2019 года.

«По сравнению с прошлым годом добавились пять новых площадок – улица Городецкая (ВАО), бульвар Дмитрия Донского (ЮЗАО), Митинская улица (СЗАО), Ореховый бульвар (ЮАО), площадь Славы (ЮВАО). Площадки будут открыты ежедневно: в будни – с 11:00 до 22:00, в выходные – с 10:00 до 22:00. Для украшения фестивальных площадок будет использовано более 100 тысяч новогодних игрушек и декоративных элементов, 500 объектов световой архитектуры, 3,5 тысячи километров электрогирлянд, 2,5 миллиона светодиодов», — говорится в сообщении.

Одну из главных площадок фестиваля на Манежной площади украсит 20-метровая пушистая лесная ель, на которую повесят 4 тысячи новогодних игрушек и 3 километра гирлянд.

Гости фестиваля смогут встретить Новый год на Тверской улице – она станет пешеходной. Тверская будет ждать гостей 31 декабря с 17:00 до 03:00, 1 января с 11:00 до 23:00 и 2 января с 11:00 до 20:00.

«Маршрут рождественского квеста «Сказочное путешествие» пройдет по 22 площадкам фестиваля, каждая из которых будет связана с сюжетами сказок и известными литературными произведениями. Впервые квест пройдет в девяти парках. Участники квеста получат специальные паспорта, в которые будут ставиться печати, символизирующие успешное прохождение заданий», — добавляется в материале.

Впервые на площадках фестиваля пройдут 72 ледовых шоу от известных российских фигуристов. На Новом Арбате также впервые откроется площадка для керлинга.

Всего за пять лет посещаемость фестиваля «Путешествие в Рождество» выросла в 24 раза