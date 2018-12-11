РИАМО - 11 дек. Начальника Главного управления МВД России по противодействию экстремизму, генерал-майора Тимура Валиулина могут отправить в отставку в ближайшее время, сообщает во вторник «Интерфакс».

«Валиулин вскоре может покинуть должность», - сказал источник, знакомый с ситуацией.

Тимур Валиулин служит в ОВД с 1988 года. Работал в правоохранительных органах столицы с 1992 года. В 2012 году указом президента назначен начальником Главного управления по противодействию экстремизму МВД России.