РИАМО - 11 дек. В столице зафиксировали повышение средних потребительских цен на молоко в ноябре, так, средняя стоимость 1 литра пастеризованного молока составила 70,17 рубля, стерилизованного – 80,86 рубля, сообщается на сайте Мосгорстата.

Так, в ноябре средняя потребительская цена за литр питьевого цельного пастеризованного молока 2,5-3,2% жирности составила 70,17 рубля. В январе 2018 года этот показатель составлял 69,14 рубля, к октябрю он вырос до 70,02 рубля. С октября средняя цена увеличилась еще на 15 копеек.

Кроме того, выросла и средняя потребительская цена за литр питьевого цельного стерилизованного молока 2,5-3,2% жирности, в ноябре она составила 80,86 рубля – рост, по сравнению с октябрем, составил 5 копеек. Однако, по сравнению с началом года, этот показатель уменьшился почти на рубль: в январе средняя цена литра стерилизованного молока составляла 81,78 рубля.