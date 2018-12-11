РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 дек. Грузовой автомобиль стал причиной пробки на дороге от Красногорска до московского микрорайона Митино, сообщил «РИАМО в Красногорске» очевидец.

«Мы стояли в пробке 20 минут, решили пойти пешком. Дорогу перекрыла фура. Она не прошла через ограничитель высоты на въезде в Красногорск», – сказал очевидец.

На дороге, соединяющей Красногорск и московский микрорайон Митино, действует запрет на движение большегрузного транспорта. Но ограничитель высоты установлен только со стороны Красногорска.