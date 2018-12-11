РИАМО - 11 дек. Сбербанк рассматривает возможность изменения названия, оттуда может пропасть слово «банк», сообщает РБК.

«Мы это действительно обсуждаем, пока рано об этом заявлять, [но] мы сейчас эту тему проговариваем», — сказал глава Сбербанка Герман Греф.

Он уточнил, что сейчас Сбербанк значительно больше, чем просто банк.

«Мы уже достаточно большая экосистема. В этом смысле она будет расти и охватывать на 360 градусов наших клиентов — как физических, так и юридических лиц», - отметил Греф.

По его словам, нужно понимать, что в финансовой части Сбербанка название «банк» должно присутствовать по закону.